دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ليلة واحدة، ودع ناديا ريال مدريد وبرشلونة كأس ملك إسبانيا، مساء الخميس، بعد هزيمتهما المدوية، وفشلهما في بلوغ دور نصف النهائي من البطولة.

وفي مباراة درامية، تلقى ريال مدريد 4 أهداف من منافسه ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو.

وعقب المباراة، قال المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان: " لسنا سعداء بالنتيجة لكن ذلك لن يغيّر شيئاً... وفي النهاية لا يمكن القول سوى أنها كانت مباراة سيئة. أربعة أهداف هي أهداف كثيرة والحقيقة أنها تؤلم"، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لريال مدريد.

وأضاف زيدان: "الإحساس سيء لأننا خسرنا مباراة في الديار. بدأنا بشكل سيء، لم نتمكن من تحقيق الفوز لكننا حاولنا تحقيق الريمونتادا حتى اللحظة الأخيرة... لعبنا أيضًا ضد منافس جيد جدًا، لكن هكذا هي كرة القدم وعلينا قبول هذه المباريات. علينا النهوض والمواصلة بقوة".

وعلى ذات الوتيرة، خسر برشلونة بهدف قاتل من أتليتك بيلباو، في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، التي لُعبت على استاد سان ماميس.

ومن جانبه، وصف المدير الفني للفريق الكتالوني كيكي سيتين، المباراة بأنها كانت "صعبة للغاية"، في مقابلة تليفزيونية بعد المباراة.

وقال سيتين إن كرة القدم "غير منطقية أو مُنصفة"، واعترف بفشل لاعبيه في إحراز الأهداف.

وبخروج عملاقي الكرة الإسبانية تكون هذه المرة الأولى، التي يفشل فيها ريال مدريد وبرشلونة في الوصول إلى دور نصف النهائي من كأس الملك، منذ موسم 2002 /2003.