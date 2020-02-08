دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد الرد الذي وجهه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، له إثر تصريحه حول تقاعس لاعبي الفريق تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، خرج مدير الكرة في برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، السبت، بتصريح زاد من الجدل حول مصير بقاء "البرغوث" في ملعب "كامب نو".

وقال أبيدال في حوار أجراه مع صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من الفريق الكتالوني إن ميسي أكد مرارا أنه يرغب بالبقاء مع برشلونة، لكن تجديد عقد أفضل لاعب في العالم "لن يكون سهلا"ـ على حد تعبيره.

وأبرزت الصحيفة تصريحات مدير الكرة في برشلونة، والتي جاء فيها: "الأمر يعود له، أتمنى أن يستمر، قال ليو إن برشلونة كل شيء بالنسبة له وإنه يريد البقاء هنا، لكن هناك شروط، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم وتجديد عقد لاعبين بهذا الحجم ليس بالأمر السهل".

ويمتد عقد ليو حتى عام 2021 لكنه يتضمن شرطا يسمح للاعب الأرجنتيني بمغادرة الفريق قبل ذلك إذا أبلغ الإدارة بعزمه الرحيل قبل الموعد بشهر، وفقا لما ذكره الصحفي في صحيفة "AS" الإسبانية، ألبيرتو سييرا.

وكان قد شهد الأسبوع الماضي مناوشة بين ميسي وأبيدال، بعد أن انتقد الأخير تقاعس لاعبي برشلونة عن القيام بعملهم تحت قيادة فالفيردي، ليرد عليه الأول عبر صفحته الرسمية مطالبا إياه بذكر أسماء وعدم نشر إشاعات غير صحيحة.

وقال ميسي في إطار رده على زميله السابق في الفريق: "اكشف عن أسماء وإلا فأنت تشوه صورة الجميع وتغذي شائعات غير صحيحة وتساهم بانتشارها"، على حد تعبيره.

يذكر أن أبيدال كان قد كشف في سنوات سابقة أن اللاعب الأرجنتيني كان يطلب منه عدم إرسال صوره للاعبي الفريق أثناء مرضه بالسرطان كي لا يؤثر على حالتهم النفسية.