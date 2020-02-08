محمد الشلهوب يقدم "فنجال قهوة" عملاق لمهاجم الهلال.. فكيف علق الأخير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر نادي الهلال السعودي مقطع فيديو لنجمه الفرنسي، بافتيمبي غوميز، السبت، وهو يشرب القهوة بـ"فنجال عملاق" ويوجه رسالة لقائد الفريق محمد الشلهوب.

وظهر غوميز في المقطع وهو يحمل الفنجان العملاق ويوجه شكره للشلهوب الذي أعطاه إياه وقال له: "شكرا لك على اهتمامك بي".

ونشر الهلال صورا للاعب الفرنسي وهو يحمل الفنجان، وعلق النادي على الموقف قائلا: "صبوا له من الكيف.. وارهوا له من الدلة البنّ الأشقر يداوي الرأس فنجاااااله".

ويعتبر غوميز نجم الهلال الأول حاليا بعد أن تألق مع الفريق خلال الموسم الحالي في بطولة كأس العالم للندية وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر المهاجم الفرنسي ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 14 هدفا متفوقا على مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله، ونجم الأهلي عمر السومة.