لاعب منتخب العراق سابقا يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير ويدحض شائعة وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى نجم المنتخب العراقي السابق، هوار ملا محمد، خبر وفاته في حادث سيارة، السبت، وأكد أنه بخير ولم يحدث معه أي حادث.

وقال محمد في مقطع فيديو تداوله مغردون ووسائل إعلام عراقية إن الأخبار التي تحدثت عن تعرضه لحادث ووفاته جراء ذلك غير صحيحة.

وأكد هوار الذي كان لاعبا في العين الإماراتي ونورثوسيس فماغوستا القبرصي أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث.

وكان قد اعتزل هوار ملا محمد عام 2015 بعد مسيرة حافلة داخل المستطيل الأخضر، حقق خلالها العديد من الإنجازات ولعل أبرزها لقب كأس آسيا عام 2007 مع منتخب بلاده.