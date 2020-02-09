محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت شخصيات رياضية مصرية عدة معلومات عن أن اللاعب المصري لنادي ليفربول، الإنجليزي، محمد صلاح رُزق بمولودة جديدة أسماها "كيان"، وذلك نقلا عن مصادر مقربة من عائلة اللاعب، فما معنى هذا الاسم؟

ورغم أن صلاح لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء عبر صفحاته الرسمية على موقع تويتر، إلا أن الاسم لفت الأنظار لغرابته وندرة وجوده في الدول العربية.

وتحدث عدد من المغردين على موقع تويتر عن هذا الاسم، السبت، وذلك نتيجة للأنباء التي تواترت حول إنجاب زوجة صلاح طفلة جديدة، ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات.

ويُعرف قاموس المعاني في اللغة العربية معنى هذا الاسم الذي يحمل عدة معاني، بالطبيعة والخليقة، كما أن له معان أخرى مثل الذات والوجود، إلى جانب المعنى الثالث وهو الهيئة أو الجسد المؤسسي.

وفي علم النحو والصرف فإن اسم "كيان" هو فاعل "كان" ومصدره نفس الكلمة، في حين أن جمعه كيانات، وفقا لقاموس المعاني، المتخصص بمعاني الكلمات الخاصة بلغات عدة.

وعقد صلاح قرانه على زوجته ماغي والشهيرة بـ"أم مكة" لدى عشاق اللاعب المصري عام 2013 وأنجب منها ابنته مكة عام 2014، والتي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بالمدينة المقدسة لدى المسلمين.

ويُبعد اللاعب المصري حياته الخاصة وعائلته عن أنظار وسائل الإعلام، إذ تظهر ابنته وزوجته معه في الملعب في أغلب الأحيان بعد المباريات الكبرى التي يحقق فيها الفوز مع فريقه في حين لم يصدر عن زوجته أي تصريح إعلامي يُذكر منذ أن خطف صلاح الأضواء في أوروبا.

فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الاسم: