أمير قطري يرحب بزيارة 3 لاعبين من مانشستر يونايتد.. فمن هم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب الأمير القطري عبد الله آل ثاني، الإثنين، بلاعبي مانشستر يونايتد، الذين زاروا نادي ملقا الإسباني الذي يملكه.

ونشر آل ثاني صورة لثلاثي مانشستر يونايتد وكتب عليها باللغة الإسبانية: "سعداء بحضوركم"، على حد تعبيره.

وقال نادي ملقا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن الصربي نيمانيا ماتيتش والإسبانيين خوان ماتا وديفيد دي خيا، زاروا ملعب النادي، الأحد.

وأصبح الأمير القطري مالكا لنادي ملقا عام 2010، وحقق مع الفريق إنجازات عدة كان أهمها الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد خرج النادي الإسباني العديد من اللاعبين البارزين تحت قيادة آل ثاني، لعل أبرزهم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، فرانسيسكو إيسكو.