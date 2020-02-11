دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، افتتاح اليوم الرياضي بنسخة عام 2020 في البلاد بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة وعلى رأسهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء المستقيل الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين مقاطع فيديو وصورا لأمير قطر وهو يمارس الهرولة والمشي مع الأطفال، في حين قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم مارس هاتين الرياضتين مع الأطفال في "ممشى لوسيل".

من جانبه، نشر رئيس الوزراء القطري المستقيل مؤخرا، تغريدة قال فيها: "قضيت يوماً رياضياً مختلفاً برفقة أبنائي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبة التعلم، شاركتهم فيه سعادتهم بالأنشطة والفعاليات الرياضية، فئة عزيزة على قلوبنا وركيزة أساسية في تنمية وطننا الغالي قطر تستحق منا كل الدعم والكثير من الحب".

ونشر الإعلامي القطري، جابر الحرمي، مقطع فيديو يظهر ممارسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لرياضة كرة السلة على كرسي متحرك مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد اليوم الرياضي مشاركة عدد من الشخصيات الأخرى، مثل والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر، ورئيس الوزراء القطري الحالي، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.