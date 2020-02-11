دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تجاوزت قيمة عقد اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، تلك المتعلقة بعقد نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفقا لموقع "Transfermarket" المتخصص بأسعار عقود لاعبي كرة القدم.

وأصبح صلاح صاحب أغلى عقد لجناح أيمن في العالم بعد أن تراجعت قيمة عقد ميسي 40 مليون يورو، بسبب غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات له مع الفريق الكتالوني، وفقا للموقع.

بالمقابل، حافظ اللاعب المصري على قيمة عقده التي تبلغ 150 مليون يورو ليتفوق على النجم الأرجنتيني الذي بلغت قيمة عقده 140 مليون يورو، وفقا لـ"Transfermarket".

ويعاني ميسي مع برشلونة منذ قدوم المدرب الجديد كيكي سيتين، إذ سجل هدفا وحيدا تحت قيادته كان في المباراة الأولى أمام غرناطة.

من جانبه، سجل صلاح 3 أهداف في آخر 3 مباريات لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم بتغريد "الريدز" بعيدا في صدارة البريميرليغ".