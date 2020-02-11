تدخل عنيف للاعب السد القطري على مدافع النصر السعودي يثير غضب مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لتدخل عنيف من لاعب السد القطري، الجزائري بغداد بونجاح، على نظيره لاعب النصر السعودي، عبد الإله العمري، ما أثار انتقادات للأول من قبل جماهير "العالمي".

ويظهر بونجاح وهو يقوم بمسك يد لاعب النصر بقوة بعد أن سقط اللاعبان أرضا خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

أثار تصرف اللاعب الجزائري غضب عدد من جماهير النصر، إذ نشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلا: "تصرف غير أخلاقي من لاعب السد القطري بغداد بونجاح تجاه لاعب النصر عبد الإله العمري".

وعلق مغرد آخر على المقطع قائلا: "إصابة لاعب النصر.. عبدالاله العمري بتدخل من بغداد بونجاح ولكن الله سلم ."، على حد تعبيره.

وكانت قد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نادي سباهان أصفهان الإيراني بنقطتين، بعد أن فاز الأخير على العين الإماراتي برباعية نظيفة.