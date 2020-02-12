وكيله يكشف حقيقة موافقة محمد صلاح على المشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وكيل اللاعب المصري، محمد صلاح، الأربعاء، حقيقة موافقة جناح نادي ليفربول الإنجليزي على المشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

ونشر رامي عباس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، رد فيها على تقرير حول تصريحات مدرب المنتخب المصري تحت 23 عاما عن استدعاء صلاح، قائلا: "لم يتخذ القرار بعد".

وكان قد صرح مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، قائلا إن صلاح سيكون أحد 3 لاعبين فوق الـ23 عاما سيتم استدعاؤهم لخوض الألعاب الأولمبية.

وقبل أيام، أكد المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن يكون جميع نجوم الفريقين موجودين خلال فترة التحضيرات للموسم المقبل، لكنه أشار إلى أن هذا غير ممكن بسبب إقامة بطولات مثل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

وكان قد برز صلاح خلال الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، إذ كانت تلك أول مشاركة له في الأولمبياد التي سجل فيها 3 أهداف.