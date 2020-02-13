المغربي حكيم زياش يقود هجوم تشيلسي الإنجليزي اعتبارًا من الموسم المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي انتقال لاعب أياكس أمستردام المغربي حكيم زياش، إلى النادي، اعتبارًا من الصيف المقبل مقابل 45 مليون يورو، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية هولندية.

وقال النادي الإنجليزي، في موقعه الإلكتروني، إن المهاجم المغربي البالغ من العمر 26 عامًا، سيكمل الموسم الجاري مع ناديه أياكس أمستردام، على أن ينتقل للمشاركة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان زياش أبرز نجوم بطل الدوري والكأس الهولنديين أياكس أمستردام، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري في الموسم الماضي.

ويلعب الجناح الأيمن المهاجم حكيم زياش، مع أياكس منذ عام 2016 وسجل 8 أهداف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 29 مباراة هذا الموسم، كما كان أبرز نجوم الفريق الهولندي في الموسم الماضي سجل 21 هدفًا وصنع 24 آخرين في 49 مباراة.