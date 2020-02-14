دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، حرمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية للموسمين المقبلين، وتغريم النادي بـ30 مليون يورو.

وبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد خرق النادي الإنجليزي قواعد اللعب النظيف ماليًا، حيث بالغ النادي في إيرادات عقود الرعاية الخاصة به في عام 2018.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان، إن القائمين عليه "يشعرون بخيبة أمل"، ووصف النادي تحقيقات الاتحاد الأوروبي بأنها "معيبة"، مشيرًا إلى أنهم سيستأنفون القرار.

ويحق لنادي مانشستر سيتي، التقدم بطعن على قرار الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، أمام طريق المحكمة الرياضية الدولية.

وفاز نادي مانشيستر الإنجليزي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، والتي تعد أهم بطولات الدوري في العالم، في الموسمين الماضيين، فيما يحتل المركز الثاني في البطولة نفسها في الموسم الجاري.