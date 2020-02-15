دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل قائد منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، السبت، جدلا حول السماح بحضور الجماهير للحفلات في "ستاد القاهرة" وحرمانها من ذلك في مباريات كرة القدم.

وقال حسن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الاسم: ستاد القاهرة للمباريات والانتصارات سابقا، الوظيفة الحالية: مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات".

أثارت تغريدة قائد منتخب مصر السابق موجة من الجدل، إذ قال الإعلامي المصري، محمد زيادة: "طبعا حاجة تتضايق بس المبرر واضح دول مش هيخربوا ولا هيدخلوا السياسة في الفن انما لما الجماهير بتدخل بنشوف جزء منهم بيخرب ويهتف هتافات مسيئة للبلد ومؤسساتها وشماريخ وقلة أدب بعيداً عن التشجيع المثالي، فلازم جمهور الكرة يا كابتن أحمد يبقى داخل يشجع فريقه ويشجع بس عشان يرجع زي زمان".

من جانبها قالت إحدى المغردات: "حاجة غير مفهومة بالمرة فعلا.. الجماهير في المهرجان عادي وفي الماتشات لا"، وعلق مغرد آخر قائلا: " عشان اغلب اللي كانوا موجودين امبارح وشايفهم بام عيني ناس تبع احزاب او تبع مدارس وناس جايه واخده وجبات ناس جايه تهيص لكن للأسف انا مشجع كورة شوفت من الألتراس حاجات في المباريات هي اللي خلتنا في الوضع ده ياريت الوضع يتغير ويكون في تفاهم بين الشباب والداخليه".

ولا تسمح السلطات المصرية للجماهير بالدخول إلى مدرجات الملاعب لتشجيع أنديتها في الدوري المصري منذ عام 2012، وبعد حادثة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي راح ضحيتها 73 مشجعا في مدينة بورسعيد على وجه التحديد.

ويمثل ستاد القاهرة رمزا كرويا بارزا في مصر، إذ حقق المنتخب المصر يعلى أرضيته لقب بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2006، وحققت الأندية المصرية الكثير من الإنجازات بين أسواره.

وفيما يلي بعض التعليقات على تغريدة حسن: