شقيق أمير قطر يُغرد عن فوز الزمالك المصري بالسوبر الأفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، نادي الزمالك المصري بفوزه بكأس السوبر الأفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وعبر حسابه في تويتر، كتب الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "ألف مبروك لنادي الزمالك المصري الفوز والتتويج بكأس السوبر الأفريقي".

وقال الشيخ جوعان بن حمد إنها "كانت مباراة مُمتعة قدم فيها الزمالك والترجي التونسي حضورًا لافتاً يليق بتاريخهما".

وكان الزمالك المصري حصد لقب كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، فيما توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

وتعود البطولة إلى "القلعة البيضاء" في مصر، بعد غياب 17 عامًا، حيث توج بالبطولة نفسها في عام 2003 بعد الفوز على فريق الوداد المغربي.

تقدم الزمالك بالهدف الأول، حيث سجله يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقي في إعادة الزمالك للمقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 92 عاود بن شرقي التهديف للزمالك.