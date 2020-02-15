دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت حسابات نادي برشلونة تغريدات غريبة باللغتين العربية والإنجليزية، السبت، لمجموعة سمت نفسها "Our Mine"، وفق ترجيح احتمالية اختراق حسابات النادي على موقع تويتر.

ونشر حساب الفريق الكتالوني الناطق باللغة الإسبانية تغريدة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "مرحبا نحن Ourmine حسنا لقد قرأنا بعض الرسائل الخاصة ويبدو أن نيمار سيعود".

وشهد حساب برشلونة العربي تغريدة باللغة العربية جاء فيها: "بعدين شدعوه حولوا على مدريد احسن لكم فريق اورماين"، وأضاف من يبدو أنهم مخترقون في تغريدة أخرى قائلين: "اسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي اجمع فريق اورماين لأمن المعلومات".

ولم يصدر عن الحساب الإنجليزي للنادي الكتالوني أي تغريدة غريبة حتى اللحظة، إذ يبدو أنه الحساب الوحيد للفريق الكتالوني الذي لم يتعرض للاختراق.

يذكر أن برشلونة كان قد فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على ضيفه خيتافي، السبت، ليتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي، ريال مدريد.