كلاسيكو ريال مدريد برشلونة..ماذا أُخذ من إجراءات قبل اللقاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قام نادي برشلونة الإسباني بلفتة إنسانية مميزة قبل مباراة خيتافي، السبت، إذ عبر عن تضامنه مع الصين بمرافقة أطفال صينيين للاعبي الفريق أثناء دخولهم إلى أرضية الملعب.

وظهر أطفال صينيون إلى جانب نجوم الفريق الكتالوني أثناء دخولهم إلى أرضية الملعب، في بادرة عبر فيها برشلونة عن تضامنه مع الصين التي ضربها الفيروس.

ونشر النادي الكتالوني المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليه قائلا: "تضامنا مع ضحايا فيروس كورونا".

ويتعرض الصينيون والآسيويون عامة إلى تصرفات "عنصرية" ضدهم من قبل البعض بعد أن تفشى الفيروس، وذلك بسبب مخاوف بقية الشعوب من انتقال العدوى لها، وهو ما أثار غضبا واسعا حول العالم، إذ عبرت العديد من الدول والمنظمات والجهات والأفراد عن تضامنها مع الصين في هذه المحنة.

يذكر أن برشلونة كان قد تغلب على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف وحيد السبت، ليتقاسم صدارة الدوري الإسباني مؤقتا مع غريمه التقليدي، ريال مدريد.