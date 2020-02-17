بعد الصافرة.. هل وقع زيدان بالفخ بعد عودته إلى ريال مدريد؟

بعد الصافرة.. هل يغامر زيدان بسمعته كمدرب بعودته للريال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، الأحد، لسقوط مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو، بعد أن اصطدم به أحد لاعبي الفريق المنافس.

وأثناء سير المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو وعند الدقيقة 60 من عمر المباراة، سقط اللاعب الغاني جوزيف أودو، وانزلق نحو زيدان.

واصطدم أودو بالمدرب الفرنسي الذي كان يقف على خط الملعب، ليسقط الأخير أرضا نتيجة لهذا الاصطدام.

وكان قد تعادل الريال مع سلتا بهدفين لمثلهما لينفرد بالصدارة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه المباشر برشلونة، والذي حقق فوزا صعبا، السبت، على خيتافي بثنائية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن هذا التعادل الأول للفريق الملكي في الدوري الإسباني منذ 5 جولات، إذ كان يملك فرصة إعادة الفارق مع النادي الكتالوني إلى 3 نقاط، كما كان قبل الجولة الماضية.