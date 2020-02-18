دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين نظيفين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي المباراة لصالح مانشستر يونايتد، التي لُعبت على ملعب ستامفورد بريدج، أنتوني مارسيال وهاري ماغواير.

ومثلما أشعل الفوز حماس جمهور الشياطين الحمر، رأى المدير الفني للنادي جونار سولشاير أنها "أفضل عودة"، على نحو جعله مسرورًا بعودة فريقه إلى المنافسة بقوة في البريمرليغ، بحسب ما أورده موقع مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير، في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "حافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى، وهي أربعة مباريات متتالية الآن. نتحسن بشكل دفاعي وسجلنا هدفين جيدين للغاية. أنا سعيد جدًا بالأهداف".

وبفوزه على تشيلسي، انتقل مانشستر يونايتد إلى المركز السابع بعدما رفع رصيده إلى النقطة رقم 38، فيما تجمدت نقاط تشيلسي عند النقطة 41، ليظل بالمرتبة الرابعة من ترتيب البريمرليغ.