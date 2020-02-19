دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي أتليتكو مدريد الإسباني على نادي ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحزر أتليتكو مدريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي لُعبت استاد ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي 11 مارس/أذار المقبل، سيلتقي الفريقان من جديد في مباراة العودة على ملعب الآنفيلد، حيث ديار "الريدز".

ونتيجة للارتباك الدفاعي لليفربول، سجل لاعب خط وسط أتليتكو مدريد ساؤول نيغيز هدف مباراة الذهاب.

ورُغم استحواذ ليفربول على الكرة في غالبية وقت المباراة، إلا أنه جهود لاعبيه لم تثمر عن نتائج إيجابية، فيما حافظ أتليتكو مدريد على بقاء شباكه خالية من الأهداف.