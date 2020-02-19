إيقاف لاعب فرنسي 5 سنوات بسبب عض "منطقة حساسة" للاعب منافس إثر شجار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقف لاعب هاو فرنسي، الأربعاء، لـ5 سنوات بعد أن عض قضيب لاعب في الفريق لمنافس إثر شجار وقع بعد مباراة بين فريقي تريفيل وسويتريتش في 17 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقع الشجار بين لاعب سويتريتش الذي ارتكب الفعلة ونظيره لاعب تريفيل في موقف السيارات بعد المباراة، وتدخل أحد لاعبي تريفيل لحل الخلاف ووقف الشجار ليقوم اللاعب المذكور بعض قضيبه، وقد أوقف الضحية أيضا لمشاركته في الحادثة لـ6 أشهر.

وقال مدير مقاطعة موسيل الفرنسية، إيمانويل سالينغ: "وقعت الحادثة في موقف السيارات بعد المباراة، حيث حدثت مشادة تطورت إلى تصعيد وأصبح الموقف أكثر سوءا".

وتابع سالينغ قائلا: "من النادر أن تصدر عقوبات بحق لاعبين بالإيقاف لسنوات، فهناك أقل من 10 حوادث كهذه في السنة، هذه الحادثة كانت بذيئة، لكن لابد أن الشجار شهد أمورا قذرة، لذلك غابت الابتسامة عن لجنة الانضباط فورا"، على حد تعبيره.

وكي تزداد الأمور سوءا لتريفيل، فكانت تلك النقطة الأولى لهم في الموسم، لكن سوء التصرف جراء هذه الحادثة، أفقدهم نقطتين وفرض عليهم غرامة 200 يورو.

ويلعب الفريقان في دوري للهواة في فرنسا يسمى "2EME DIVISION"، ويقعان في المجموعة الأولى من البطولة وسيلتقيان مجددا في 17 مايو/أيار المقبل.