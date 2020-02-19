مدرب ليفربول يكشف سبب استبدال محمد صلاح وساديو ماني أمام أتلتيكو مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، السبب وراء استبدال نجمي الفريق، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد، الثلاثاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب انتهاء المباراة إن لاعبي أتلتيكو كانوا يحاولون إسقاط ماني في مصيدة الحصول على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد.

وأشار المدرب الألماني إلى أن أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، تعمدوا السقوط من أجل التسبب بمنح الجناح السنغالي بطاقة صفراء ثانية، لذلك قرر الجاهز الفني لليفربول استبداله.

وبشأن خروج صلاح، الذي أثار الكثير من الجدل، أكد كلوب أن السبب وراء هذه الخطوة كان تكتيكيا ولا يتعلق بمستوى اللاعب فوق أرضية الملعب.

وكان قد قدم اللاعب المصري أداء مميزا أمام أتلتيكو مدريد، إذ كان أكثر لاعبي ليفربول خطورة على مرمى أصحاب الأرض رغم إضاعته بعض الفرص وقد استُبدل في شوط المباراة الثاني ليدخل مكانه اللاعب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين.

وكان قد خسر ليفربول المباراة بهدف نظيف، سجله اللاعب الإسباني ساؤول نيغيز، عند الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ونجح بعد ذلك أصحاب الأرض بالحفاظ على تقدمهم.

وستُلعب مباراة الإياب على أرضية ملعب أنفيلد في 12 مارس/أذار المقبل، لحسم بطاقة التأهل نحو الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.