دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فرض عقوبات على الأهلي والزمالك وبعض لاعبي الفريقين، إثر الاشتباكات التي جرت بعد مباراة كأس السوبر، التي استضافتها الإمارات، الخميس الماضي، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلي بضربات الجزاء.

وجاء في بيان للاتحاد المصري أن لجنة "الانضباط والأخلاق" قررت في اجتماعها، السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر، على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، ما يلي:

إيقاف كل من محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

في المقابل، أكد مرتضى منصور رفضه للعقوبات المقررة ضده وضد نادي الزمالك، متهما عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري باستهدافه شخصيا. وهدد منصور بانسحاب الزمالك من مباراته المقررة أمام الأهلي، الإثنين، كما هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع قناة "الزمالك": "أنا رجل دولة بشوف أمن بلدي رقم واحد، وطز في الزمالك والأهلي، مصر نمرة واحد" (الدقيقة 15 من الفيديو المرفق). وأضاف أنه لم يحضر المباراة ولم يتم التحقيق معه، مطالبا وزير الشباب والرياضة بالتدخل.

في الوقت نفسه، أعلن الأهلي أن رئيس النادي محمود الخطيب "قرر دعوة مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ، الأحد، للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة".

من جانبه، أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، عن رفضه للعقوبة المقررة ضد لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا". وقال تركي آل الشيخ باللهجة العامية المصرية، عبر حسابه على فيسبوك: "كله كوم ويعني ايه كهرباء لآخر الموسم؟!!! بقانون مين ده؟! فيه حاجة اسمها فيفا ومحكمة كاس!".