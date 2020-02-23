الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر نادي الزمالك الانسحاب من الدوري المصري، الأحد، في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وذلك في أعقاب العقوبات التي أوقعها الاتحاد المصري لكرة القدم على النادي بعد نهاية السوبر المصري.

وقال رئيس النادي مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني".

قرر مجلس ادارة نادي #الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسيه غير الشرعيه برئاسة عمرو الجنايني. Posted by Mortada Mansour on Sunday, February 23, 2020

وكان قد أوقع الاتحاد المصري عقوبات على عدد من لاعبي الزمالك مثل شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الاشتباك ال1ي وقع مع لاعبي الأهلي في مباراة السوبر التي أقيمت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الخميس.

من جانبه، رفض الأهلي التي أوقعها الاتحاد المصري على عدد من لاعبيه وعلى رأسهم محمود كهربا، وطالب بمحاسبة من سماه "المسؤول" الذي يشتم ويقذف الأعراض ويخالف تقاليد المجتمع المصري.