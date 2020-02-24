دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المصريين حادثة غريبة، الإثنين، بعد عدم حضور لاعبي الزمالك إلى ملعب المباراة لخوض اللقاء، بينما حضر لاعبو الأهلي وانتظروا 30 دقيقة قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، فعلى ماذا تنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم في هذه الحالة؟

وفي تفاصيل القضية، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الأحد، عدم استكمال فريقه مباريات الدوري اعتراضا على إقامة مباراة القمة الإثنين.

وقبل انطلاق المباراة بساعات قليلة أعلنت وسائل إعلام مصرية أن الزمالك سيخوض المباراة بالناشئين لكن الأنباء التي توالت بعد ذلك أشارت إلى أن حافلته تعرضت لظرف "قهري" منعها من الوصول إلى ملعب المباراة، وهو ما نفاه الاتحاد المصري.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة.. علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وبينما انتظر الجميع حقيقة ما إذا كانت ستلعب بعثة الزمالك هذه المباراة، دخل طاقم التحكيم ولاعبو الأهلي إلى أرضية الملعب بانتظار وصول لاعبي الفريق الآخر، وبعد انتظار دام 30 دقيقة لم تصل بعثة الزمالك فأعلن الحكم نهاية المباراة بانسحاب الفريق الأبيض منها.

وبعد أن أثيرت التكهنات حول إمكانية معاقبة الزمالك على ما حدث في لقاء القمة، تحدث البعض عن خصم نقاط من الفريق الأبيض واعتبار الأهلي فائزا بثنائية نظيفة.

وتنص لوائح لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم على المادة التالية:

"فرض عقوبات انضباطية على من يكون سببا في عدم إقامة المباريات أو يقوم بالعمل على إفشالها أو تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات أو التلويح بعدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها أو من المسابقة بدون عذر مقبول أو في حالات عدم التحلي بالروح الرياضية أو استخدام عبارات أو رفع شعارات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية".

من جانبه، قال مهاجم نادي الزمالك سابقا، أحمد حسام ميدو، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي...هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!"، على حد تعبيره.