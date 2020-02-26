السعودية تطلق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ المملكة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وسينظم الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم النسائي الرسمي في الرياض وجدة والدمام "مع إمكانية الاعتماد أكثر على التسجيلات"، وفق ما أفاد به الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في بيان.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس الاتحاد، إن "انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا، وصحتنا، وشبابنا، وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به وتغذيته إلى أقصى قدراته".

وفي مقطع فيديو ترويجي تم نشره في حساب بطولة الدوري الجديدة، يمكن مشاهدة النساء اللائي يرتدين الزي الرسمي في غرفة الملابس مع مدربتهن وممارسة الرياضة وهتافهن، كما يظهر لاعبات يمارسون لعبة كرة القدم، مع كلمات تشجيعية للترويج للبطولة ولعبة كرة القدم النسائية في المملكة.

وتعد خطوة إطلاق دوري كرة القدم النسائية في السعودية، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة والتحول نحو تحديث المملكة المحافظة الغنية بالنفط.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أنهت الحكومة الفصل بين الجنسين في المطاعم. وقبل ذلك في أغسطس / آب رفعت الحكومة حظراً على المرأة السعودية التي تحمل جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر.

في إصلاح تاريخي، مُنحت النساء الحق في قيادة السيارات في عام 2017 وتم إصدار أول رخص قيادة لهن في عام 2018.