دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتنص نادي أولمبياكوس اليوناني فوزًا غاليًا بهدف قاتل أطاح بأحلام منافسه أرسنال الإنجليزي في التأهل لدور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، مساء الخميس.

وأحرز المغربي يوسف العربي هدف أولمبياكوس في الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني، قبل ثوان من نهاية زمن المباراة، وذلك بنتيجة 2 – 1.

وكان أرسنال قد فاز على أولمبياكوس في مباراة الذهاب أمام أولمبياكوس بهدف نظيف للاعبه الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وفي مباراة الليلة (العودة)، حافظ أولمبياكوس على طريقة لعبه التقليدية ليخرج بشباك نظيفة، رُغم الخطورة التي شكلها أرسنال في الشوط الأول، ثم سجل هدفه الأول في مرمى الأخير بالدقيقة 53 من الشوط الثاني بقدم لاعبه بابي سيسيه.

وعادل أرسنال النتيجة بقدم أوباميانغ في الدقيقة 113، قبل أن يقضي لاعب أولمبياكوس المغربي يوسف العربي على أحلام المدفعجية بهدف ثان قبل نهاية المباراة بوقت قليل.