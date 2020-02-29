دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي الزمالك المصري على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد الشوط الأول من المباراة، التي لُعبت على استاد القاهرة، هجمات خطرة من الترجي التونسي، وبعد قرابة نصف ساعة من بداية اللقاء أحرز عبدالرؤوف بن غيث هدفه الأول في الدقيقة 27، مُستغلا ارتباك دفاع الزمالك.

وبعد نحو 4 دقائق، أعاد المغربي محمد أوناجم الزمالك إلى المباراة بتسديدة قوية أسكنها في شباك الترجي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومع الشوط الثاني، تحكم الزمالك في مجريات المباراة، وبحلول الدقيقة 72 أهداه لاعبه المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني، كما تحصل على ضربة جزاء سجلها محمود علاء في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة التحامات قوية، فيما منعت قوات الأمن لاعبي الترجي التونسي وجهازه الفني من الاعتداء على حكم المباراة المغربي رضوان جيد.

وبنفس النتيجة، اقتنص الزمالك لقب بطولة السوبر الإفريقي قبل نحو أسبوعين، في مباراة جمعته مع الترجي التونسي علي ملعب الغرافة القطري، ليحرز لقبًا غاب عن القلعة البيضاء منذ 17 عامًا.