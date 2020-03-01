دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا وضحت فيه ملابسات وفاة طفل رضيع خلال مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تلقت بلاغا بوجود حالة إسعافية خلال المباراة الوحدة والفتح، السبت، وبعد أن توجهت الفرق الإسعافية إلى المكان وجدت طفلا يبلغ من العمر شهرا ونصف كان بصحبة أسرته في مدرجات الملعب.

ولفتت الوزارة إلى أن الطفل كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته ما أسفر عن مفارقته الحياة على الفور، وفقا للبيان الذي نشرته الرياضة السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

وتقدمت الوزارة بالتعازي والمواساة لعائلة الطفل، والمكونة الأب والأم 6 أطفال كانوا جميعا يتابعون المباراة في الملعب، وفقا لما جاء في البيان.