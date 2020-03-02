للمرة الثانية.. تركي آل الشيخ يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، الإثنين، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, March 2, 2020

وكان قد عاد المسؤول السعودي لمنصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد حل الخلاف بينه وبين رئيس مجلس إدارة الفريق، محمود الخطيب.

وشهدت العلاقات بين الجانبين توترات تصاعدت حدتها عام 2018، ووصلت إلى رفع دعاوى قضائية من الطرفين، وذلك بعد أن اعتذر آل الشيخ عن البقاء في منصبه.