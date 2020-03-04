بسبب فيروس كورونا.. مباريات كرة القدم في الإمارات بدون جمهور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء، إقامة المباريات في المسابقات كافة بدون جمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يتابع اتحاد كرة القدم مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم COVID 19 والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع".

وأضاف الاتحاد الإماراتي في بيانه قائلا إن انطلاقا من حرصه على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، فقد قرر إقامة مباريات جميع المسابقات بدون حضور جماهيري اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وكانت قد سجلت الإمارات 27 حالة مصابة بالفيروس، أعلن عن شفاء 5 منها، وتتخذ الإمارات بقطاعاتها كافة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس.