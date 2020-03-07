دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حجز نادي الزمالك المصري بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رُغم هزيمته الليلة من حامل لقب البطولة الترجي التونسي بهدف نظيف.

كان الزمالك قد فاز في مباراة ذهاب ربع النهائي، التي لُعبت في استاد القاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف من الترجي التونسي.

وعلى استاد رادس في تونس، تلقت شباك الزمالك هدفا مُبكرًا من الترجي، وذلك عبر ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة في الدقيقة الرابعة من مباراة الإياب، مساء الجمعة.

وتعرض الترجي التونسي لعقوبات الإيقاف والغرامة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طالت النادي ومدربه معين الشعباني ومساعده مجدى تراوي، وقائد الفريق خليل شمام، على خلفية أعمال شغب شهدتها مباراة الذهاب في القاهرة.

ومع تأهل الزمالك لنصف النهائي، تعززت آمال القلعة البيضاء في المنافسة بقوة على اللقب القاري الغائب عنه منذ 2002.

وينتظر الزمالك لقاء الفائز من مباراة، السبت، بين مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

ويأتي تأهل الزمالك وسط انتعاشة كروية يشهدها الفريق في السنوات الأخيرة. وفي 14 فبراير شباط، حصد النادي لقب كأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.