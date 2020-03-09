بعد تفشي فيروس كورونا.. رونالدو يظهر بلقطة طريفة قبل مباراة إنتر ميلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب لقطة طريفة له قبل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأحد.

وظهر رونالدو قبل المباراة أثناء دخوله إلى ملعب "أليانز ستاديوم" وهو يصافح الجماهير التي لم تكن حاضرة لاستقبال الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وكانت قد أقيمت المباراة بدون حضور جماهيري لمنع انتشار المرض بين الجماهير، ما أثر سلبا على شكل القمة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ونجح يوفنتوس بتحقيق فوز ثمين على إنتر ميلان بهدفين سجلهما الويلزي أرون رامسي والأرجنتيني باولو ديبالا.

وبهذا الفوز استعاد اليوفي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة متفوقا على لاتسيو بنقطة وحيدة، وتجمد رصيد الإنتر عند النقطة 54 في المركز الثالث.