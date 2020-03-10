دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الإعلامي السعودي وليد الفراج، الثلاثاء، أن من غير "المبرر" تعليق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وظهر الفراج في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تحدث فيه عن خلط بعض المشجعين بين "الميول الرياضية" والاهتمام بالصحة العامة، مشيرا إلى أن عددا من جماهير الأندية التي لا تقدم مستويات جيدة في الدوري تٌصر على هذا المطلب.

ورأى الإعلامي السعودي أن إيقاف الدوري في ظل اتخاذ قرار بمنع حضور الجماهير للمباريات أمر "غير مبرر"، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا الإجراء ممكن في حال حدوث "السيناريو الأسوأ" والذي قال إنه مستبعد، أي في حال تفشي المرض في السعودية.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 50 نقطة متفوقا على ملاحقه المباشر، النصر بفارق 8 نقاط، حتى الجولة 21 من المسابقة.

وكان قد توج النصر بلقب الموسم الماضي من كأس الأمير محمد بن سلمان لأول مرة منذ موسم 2014/2015، متفوقا على غريمه التقليدي الهلال بفارق نقطة وحيدة.