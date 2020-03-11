لاعب الهلال السعودي ينشر صورة مع قميص برشلونة.. والنادي يرحب به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، عبدالله عطيف، صورة جمعته بمراسل Bein Sports، المغربي أشرف بن عياد، وهما يحملان قميصا لمتوسط ميدان برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، ووجه الشكر للأخير على هذه الهدية.

وظهر في الصورة التي نشرها عطيف عبر صفحته على موقع تويتر، اللاعب السعودي مع بن عياد وهما يحملان قميصا لبرشلونة عليه اسم بوسكيتس ورقمه.

وقال لاعب وسط الهلال في التغريدة: "شكرا جزيلا سيرجيو على هذه الهدية الخاصة جدا، شكرا لك أيضا أخي أشرف"، على حد تعبيره.

وتفاعلت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر مع تغريدة عطيف، فقد أعادت نشرها، وعلقت عليها بالقول: "حللت أهلا ووطئت سهلا سعدنا بوجودك في برشلونة آملين أن تعود للملاعب قريبا".

كان قد تعرض عطيف الملقب بـ"المايسترو" لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الهلال مع شباب الأهلي دبي في 17 فبراير/شباط الماضي ضم مباريات دوري أبطال آسيا.