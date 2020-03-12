أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أذهل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف في الوقت الإضافي، ليقصي حامل اللقب من دوري أبطال أوروبا.

وانتزع أتليتكو مدريد فوزًا ثمينًا بنتيجة 3 – 2، بعد تمديد زمن مباراة إياب دور الـ 16 للمسابقة، التي لُعبت في عقر دار الريدز على ملعب الأنفيلد.

كانت أتليتكو مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 43 من مباراة الإياب الليلة، سجل الهولندي جورجينيو فاينالدوم لصالح ليفربول، ثم في الدقيقة 94 أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز.

لكن هدفين من البديل ماركوس يورينتي في غضون 8 دقائق، وذلك قبل أن يحسم ألفارو موراتا اللقاء لصالح أتليتكو مدريد بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الرابع للمباراة.

وفي صمت تام، بدا مدرب ليفربول يورغن كلوب مرتبكًا على خط التماس، في مباراة لا تنسى دفعت أتليتكو مدريد إلى دور الثمانية على نحو عزز آماله في الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وطوال اللقاء قاتل ليفربول من أجل البقاء في المنافسة والحفاظ على لقب البطولة الذي حصده العام الماضي.

بينما نجح تكتيك مدرب أتليتكو مدريد دييغو سيميوني في إحباط ليفربول بفضل القوة الدفاعية لفريقه، التي صمدت أمام هجمات ليفربول عديد المرات.