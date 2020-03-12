دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بدء إجراءات العزل الصحي، لفريقي كرة القدم وكرة السلة، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة الأول بفيروس كورونا المستجد، فيما تقرر تعليق منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لا ليغا.

وقال النادي في بيان، على موقعه الإلكتروني، الخميس، إنه سيتم إغلاق ملاعب التدريب، فيما سيخضع جميع العاملين واللاعبين للحجر الصحي، حيث يتقاسم فريقا كرة القدم والسلة مرافق النادي.

ولن يلعب فريق ريال مدريد مباراة كرة السلة في EuroLeague، كما سيغيب فريق كرة القدم عن مباراة الدوري الإسباني والمقررتين، الخميس والجمعة.

وتقرر تعليق جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز لا ليغا، الخميس، "بالنظر إلى الظروف التي ظهرت هذا الصباح، مثل الحجر الصحي الذي تم وضع ريال مدريد فيه والحالات الإيجابية المحتملة في أندية أخرى".

وسنعلق منافسات الدوري الإسباني في اليومين المقبلين، حتى إعادة تقييم هذا القرار بعد الانتهاء من الحجر الصحي في الأندية المتأثرة والمواقف المحتملة الأخرى التي قد تنشأ.