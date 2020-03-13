فيروس كورونا.. تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، تعليق منافسات أقوى دوريات العالم في كرة القدم حتى 3 أبريل نيسان المقبل، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، في بيان، الجمعة "قبل كل شيئ، نتمنى أن يتعافى ميكيل أرتيتا وكالوم هدسون-أودوي بسرعة، وكل شخص آخر تأثر بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف ماسترز، "في هذا الوضع غير المسبوق، نحن نعمل بشكل وثيق مع أنديتنا والحكومة والاتحاد الإنجليزي ويمكننا أن نطمئن الجميع بأن صحة ورفاهية اللاعبين والموظفين والداعمين هي أولويتنا".

وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي، إصابة المدير الفني لفريق كرة القدم ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد، فيما أصيب 3 لاعبين من فريق ليستر سيتي، والذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرار تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء بعد قرار مماثل للدوري الإيطالي والدوري الإسباني، بالإضافة إلى الدوري الفرنسي، فيما تقرر تأجيل منافسات الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا، في أعقاب منافسات الجولة المقبلة.

ويتبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز 9 جولات على النهاية، في الوقت الذي يحتاج فيه نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الفوز في مبارتين فقط لحسم الفوز بالبطولة لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.