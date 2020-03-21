نجم يوفنتوس باولو ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا ويكشف وضعه الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، السبت، إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مرحبا جميعا، أود أن أخبركم بأن نتائج فحص فيروس كورونا لي ولأوريانا جاءت إيجابية ولحسن الحظ نحن في حالة مثالية، شكرا على رسائلكم".

وتضمنت تغريدة اللاعب الأرجنتيني صورة تجمعه بصديقته، وعلق نادي يوفنتوس على الصورة بالقول: "نحن فريق واحد"، في إشارة لدعم الفريق لنجمه.

وأصبح ديبالا ثاني لاعب في الفريق الأول ليوفنتوس يصاب بالفيروس بعد المدافع الإيطالي دانييلي روغاني، لينضم إلى عدد من لاعبي الدوري الإيطالي الذين أصيبوا بهذا الفيروس.

يذكر أن عدد الإصابات في إيطاليا قفز إلى 53 ألف و578 حالة، الجمعة، في حين سجل هذا اليوم أكبر عدد من الوفيات جراء المرض في هذا البلد على الإطلاق، بعد أن لقي 793 شخصا حتفهم ليبلغ إجمالي الوفيات 4825.