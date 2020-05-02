إصابة لاعب المنتخب القطري السابق وسفير كأس العالم 2022 بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، الجمعة، عن إصابة لاعب المنتخب القطري سابقا، عادل خميس، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية عادل خميس الذي تم للأسف تشخيصه بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وكان خميس لاعبا لنادي الغرافة والمنتخب القطري وشارك في بطولات عدة بكأس الخليج مع منتخب بلاده.

وتضمنت آخر تغريدة نشرها اللاعب عبر صفحته على موقع تويتر في 19 إبريل/نيسان مقطع فيديو يضم عددا من لاعبي كرة القدم المعتزلين، دعوا فيه للصبر في ظل مواجهة كورونا.