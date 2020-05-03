محمد صلاح يرد على سؤال لقناة بريطانية حول بيعه.. فكيف جاء تعليقه؟

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب المصري، محمد صلاح، على سؤال وجهته قناة "سكاي سبورت" البريطاني، السبت، حول ضرورة الحفاظ على اللاعب المصري أو بيعه.

وكانت قد نشرت صفحة القناة على موقع إنستغرام، سؤالا بعنوان: "محمد صلاح.. الحفاظ عليه أم بيعه؟"، وأرفقت السؤال بصورة للاعب المصري لنادي ليفربول.

من جانبه، علق صلاح على منشور القناة على إنستغرام مستخدما "إيموجي" ضاحك، في إشارة إلى سخريته من هذا السؤال.

وكان قد لعب محمد صلاح 26 مباراة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي سجل خلالها 16 هدفا لصالح فريقه وذلك قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

ووقع اللاعب المصري على 70 هدفا مع "الريدز" في "البريميرليغ" خلال 3 مواسم قضاها في صفوف الفريق، ولعب 100 مباراة مع الفريق الإنجليزي في الدوري.