بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

بعد الصافرة.. ما إيجابيات غياب ميسي ورونالدو عن الكلاسيكو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيارة "مرسيدس" لوالدته بمناسبة يوم الأم الذي احتفل فيه معها الأحد.

ونشرت والدة رونالدو، ماريا دولوريس، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، أظهرتها وهي تقف إلى جانب سيارة مرسيدس لُفت بزينة الهدايا.

وقالت دلوريس تعليقا على الصورة: "شكرا لأبنائي على الهدايا التي حصلت عليها اليوم، يوم أم سعيد"، على حد تعبيرها.

من جانبه، علق لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي على تغريدة والدته بالقول: "يوم سعيد يا أمي"، وذلك بعد يوم من نشر صورة تجمعه بها وأخرى بصديقته، جورجينا رودريغيز، متمنيا لهما يوم أم سعيد.

وقال رونالدو في المنشور الذي شارك متابعيه فيه على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "يوم أم سعيد للامرأتين المميزتين عندي"، حسب تعبيره.