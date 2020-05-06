دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعافي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان، الأربعاء، إن نجم الفريق باولو ديبالا "أجرى فحوصات طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، لذلك فقد تم شفاء نجمنا بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لم يعد خاضعاً لنظام العزل المنزلي المفروض عليه".

من جانبه، قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، في تغريدة له على تويتر، إنه شفي تماما من الإصابة بفيروس كورونا، معبرًا عن شكره لكافة الداعمين له خلال فترة مرضه.

وكتب ديبالا، الأربعاء، "تحدث الكثير من الناس في الأسابيع الماضية.. لكن يمكنني أن أؤكد أخيرًا أنني شفيت. شكرا مرة أخرى لكل الداعمين لي.. أفكاري مع جميع الذين لا يزالون يعانون من المرض.. اعتن بنفسك".

كان نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن، الثلاثاء، عودة التدريبات الفردية للاعبي الفريق، وذلك بعد توقف الأنشطة الرياضية في إيطاليا التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص حتى مساء الأربعاء.