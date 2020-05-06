ميسي ولاعبو برشلونة يرتدون الكمامات قبل العودة إلى التدريبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدد من لاعبي برشلونة الإسباني مرتدين كمامات في أول يوم يعودون فيه إلى المركز الرياضي في النادي لإجراء فحوصات طبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرشلونة على موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر وصول لاعبي الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي لأول مرة إلى المركز الرياضي في النادي.

وظهر لاعبو الفريق الكتالوني مرتدين الكمامات بينما يصلون إلى المركز لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل عودتهم إلى التدريبات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد توقف الدوري الإسباني في 23 مارس/أذار الماضي للوقياة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت آخر مباراة لعبها برشلونة في الدوري أمام ريال سوسيداد والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وكانت قد أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها وضعت خطة لعودة الحياة للدوري المحلي في منتصف يونيو/حزيران المقبل، على أن تبدأ التدريبات خلال الأسبوع الجاري.