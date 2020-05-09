دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، السبت، العقوبة التي أوقعها على لاعب فريقه، طارق حامد، بعد أن لقن رامز جلال "علقة" في الاستوديو، أثناء مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره ب ٥٠٠ الف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه رامز جلال".

وأضاف رئيس الزمالك موضحا سبب رفع الغرامة: " وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجال ، وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية".

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي... Posted by Mortada Mansour on Friday, May 8, 2020

وكان قد شارك حامد في حلقة الجمعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، وأظهر ردة فعل عنيفة ضد مقدم البرنامج بعد انتهاء المقلب الذي أوقعه فيه جلال.