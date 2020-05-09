دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار سامي الجابر كشف اللاعب السعودي السابق ومدرب نادي الهلال ورئيسه سابقا، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقابلة أجراها مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية.

وأثار الجابر مطالبات للاعتذار عن تصريحات أدلى بها عن الأحساء وجازان، وقال فيها: "كلمه شح (لاعبين) في الملاعب السعودية كلمة غير صحيحة، المشكلة في الكشاف والكشافين الي اختفوا عن ساحات والمشكلة ما عاد عندنا البرامج الي تعطي، أول وين كنت تكتشف الموهبة؟ في الحواري.."

وتابع قائلا: "الآن في مدارس وبدأت البرامج على المدارس لكن وين الكشافين، هل كل نادي عنده (سكاوتينغ) كما يسموها في أوروبا؟ أنا متأكد على عدد السكان الموجودين في جيزان ولا في الأحساء، ليش ضربتلك هذول كمثل؟ لأن هذول أكثر عدد سكان وأكثر فقر ودائما يقول لك الحاجة زي البرازيل الحاجة وفي مواهب ولكن هل الموهبة هذه يكون في ناس راحت وشافت المواهب من الصغر؟.."

وفي تعقيب على هذه التصريحات غرد الأمير عبدالعزيز بن بدر بن جلوي آل سعود، على تصريحات الجابر، بتغريدة قال فيها: "للمعلومية.. الأحساء انجبت ابرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية وهي احد اسباب تقدم السعودية اقتصادياً بثرواتها الغنية، كلامك مردود عليك والاعتذار افضل من التبرير".

وعلى صعيد آخر برز وسم "سامي الجابر في ليوان المديفر" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي علق على الوسم بتغريدة تحمل صورة له وللجابر معلقا: "لقاء مميز ... من نجم مميز ... وبدت الحسابات الوهمية ب النباح كالعادة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على هذا الموضوع: