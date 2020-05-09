دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح نادي واتفورد، السبت، أول فريق إنجليزي يعترض على الخطة التي اقترحتها رابطة المحترفين الإنجليزية لاستكمال الدوري الممتاز على أراضي محايدة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة النادي، سكوت دكسبري، بيانا أعلن فيها اعتراض فريقه على استكمال الدوري على ملاعب محايدة، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطرا على بقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ونوه دكسبري إلى أن فريقه نجح بإلحاق الهزيمة الوحيدة التي تلقاها ليفربول خلال الموسم الحالي، بسبب عاملي الأرض والجمهور، مشيرا إلى أن ذلك يجعل لاعبي الفريق في قمة حضورهم الذهني والبدني خلال المباريات.

وأشار رئيس مجلس إدارة النادي في بيانه إلى أن اللعب على أراض محايدة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي مر بها اللاعبون خلال الفترة الماضية، ستمثل تحديا لفريقه في صراع البقاء بـ"البريميرليغ".

ولم يهاجم دكسبري من يتهمه بمحاباة وتفضيل مصلحة ناديه على استكمال الدوري، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي ولافتا إلى أنه لا يوجد "إيثار" في الدوري الإنجليزي بل هناك مصالح خاصة بكل ناد، وأشار إلى أن مصلحة ناديه ألا تلعب المباريات التسع المتبقية له على ملاعب محايدة.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي واتفورد على أنه يجب على الرابطة أن تراعي ظروف جميع الأندية، فكما أن هناك أندية مثل ليفربول تسعى لحسم لقب الدوري وأخرى تطمح لحجز مقعد أوروبي، فإن ستة أندية على الأقل تقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، وبالتالي يجب وضع خطة عادلة ومرضية للأندية الإنجليزية كافة لعودة المنافسات.

وكانت قد قدمت الرابطة الإنجليزية خطة مقترحة لعودة "البريميرليغ" والتي تضمنت اقتراحات مثل اللعب على أراض محايدة وتقليل عدد دقائق الشوط لأقل من 45 دقيقة بالإضافة إلى عدد من الإجراءات لحماية سلامة اللاعبين.

وأكدت رابطة المحترفين الإنجليزية مرارا أن الأندية مصرة على استكمال الدوري، وذلك كون أن الخسائر الناجمة عن إلغائه قد تصل إلى مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن واتفورد يحتل المركز الـ16 في الدوري متفوقا بفارق الأهداف على بورنموث صاحب المركز الـ17 والذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الأولى.