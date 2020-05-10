دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، الأحد، بيانا بشأن تصريحات قائد المنتخب السوري، عمر السومة، تطرق فيها إلى لاعبين آخرين في المنتخب مشيرا إلى أن بعضهم يلعب لمصلحة شخصية منها "كسب الشهرة".

وقال الاتحاد السوري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "تعقيبا على الآراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة يود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التأكيد على أن اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية".

وأكد الاتحاد السوري أن "التعليمات الناظمة لتواصل المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد وستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع القادمة"، وفقا للبيان.

بيان إعلامي تعقيباَ على الٱراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة يود... Posted by ‎الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‎ on Sunday, May 10, 2020

وكان قد أثار السومة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية السورية، وقال خلاله إن بعض لاعبي المنتخب يلعبون لمصالح شخصية وجزء منهم يظهر مع المنتخب لكسب الشهرة وجمع "متابعات على إنستغرام"، على حد تعبيره.

وأطلق لاعب نادي أهلي جدة السعودي تصريحات حول قائد المنتخب السابق، فراس الخطيب، قائلا إنه اعتقد أن الخطيب كان سعيدا بخروج المنتخب من كأس آسيا لكنه أدرك لاحقا أنه كان على خطأ ليعتذر من فراس، قبل أن يمدحه ويصفه بـ"الأخ والقدوة".