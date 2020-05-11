دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن منظوره لكرة القدم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " من سيدفع ل لاعب مرتب ب الملايين او يجدد بملايين او يتعاقد بملايين؟! في ظل الازمة العالمية الآن.. أصبح ذلك من الماضي"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة قائلا: " لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني مجزي ولا تذاكر مباريات ولا دعايات! الانخفاض في نظري سيتجاوز ال ٥٠٪؜... سأذكركم قريباً".

من سيدفع ل لاعب مرتب ب الملايين او يجدد بملايين او يتعاقد بملايين ؟! في ظل الازمة العالمية الان ... أصبح ذالك من الماضي... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, May 11, 2020

وضربت أزمة كورونا الأندية والمؤسسات الرياضية جول العالم، إذ اضطرت بعض الفرق لتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين لديها، في حين تضررت الفرق التي لم يُستكمل الدوري فيها إلى أزمة مالية حادة بسبب عائدات حقوق البث.

وتوقفت كرة القدم في الدول التي تملك الدوريات الخمسة الكبرى على مستوى العالم في مارس/أذار الماضي، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، وسيكون الدوري الألماني أول بطولة تعود لها الحياة، في 16 مايو/أيار الجاري.