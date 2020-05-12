رئيس البريميرليغ: جميع أندية الدوري الإنجليزي تريد استئناف الموسم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، ريتشارد ماسترز، إن جميع أندية الدوري العشرين، تشترك في نفس الرغبة في العودة وإكمال موسم 2019/2020.

وقال ماسترز، بعد اجتماع للمساهمين، الاثنين: "كانت هناك رغبة قوية في مناقشة كل شيء في الجولة والاتفاق على طريقة جماعية للمضي قدمًا"، مؤكدًا أن هناك "إرادة جماعية قوية حقا لاستكمال بقية الموسم".

ونوقش موضوع المواقع المحايدة في اجتماع يوم الاثنين. وأضاف ماسترز أنه "من الواضح أن تفضيل جميع أنديتنا للعب في موطنها إذا كان ذلك ممكناً".

وأشار إلى أن هناك حوار مستمر حول هذا الشأن، لافتا إلى دخول مسؤولي الدوري في نقاشات مع السلطات البريطانية حول تهيئة الظروف لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مراعاة الاحتياطات.

وقبل الإعلان عن خطة للعودة، أكد رئيس البريميرليغ أنه من الضروري التشاور مع المديرين واللاعبين لجعل العودة آمنة قدر الإمكان، وأنه تم تحديد شركة لإجراء الاختبارات (لفيروس كورونا) في كل مناطق تدريب الأندية.

وقال ماسترز: "ستكون أولويتنا دائمًا هي سلامة اللاعبين والمدربين والمديرين والموظفين والداعمين والمجتمع الكبير".