دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستجري رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اجتماعا بحضور رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، خلال اليومين المقبلين لبحث الحلول المناسبة بشأن عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ومناقشة إمكانية عودة نشاطه في 20 أغسطس/آب المقبل.

وقالت الرابطة في بيان نشرته الثلاثاء إن الهدف من الاجتماع سيكون بحث "الآلية المناسبة" بما يتعلق بعودة نشاط الدوري السعودي، والحلول الممكنة بالتوازي مع الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا.

وأشارت الرابطة إلى أن عودة الدوري في 20 أغسطس/آب المقبل ستكون على رأس الحلول التي ستُناقش في الاجتماع بالإضافة إلى وضع خطط بديلة في حال عدم القدرة على استئناف المسابقة في الموعد المحدد.

ومن القضايا التي ستُطرح في الاجتماع، عودة الطواقم التحكيمية المحلية لقيادة مباريات الدوري والاستغناء عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).